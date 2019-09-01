1.9 مليون هندي مهددون بنزع جنسيتهم للأبد

نشرت السلطات الهندية قائمة معدلة نهائية تحرم عند تطبيقها نحو1.9 مليون شخص من ولاية آسام فى شرق الهند من المواطنة.



ويعد التسجيل القومي للمواطنين هو قائمة تضم المواطنين الذين يثبتون أنهم وصلوا للبلاد قبل 24 مارس 1971، وهو اليوم الذي أعلنت فيه دولة بنجلاديش المجاورة استقلالها عن باكستان.



وسوف يكون أمام المواطنين الذين لا تتضمنهم القائمة فترة 120 يوما للاستئناف ضد قرار الطرد.



ولم تتضح بعد الخطوة التالية بعد ذلك.



وتقول الهند إن هذه الخطوة كانت ضرورية من أجل تحديد المهاجرين الباكستانيين غير الشرعيين.



وأثارت هذه الخطوة من السلطات الهندية انتقادات واسعة بوصفها عملية مطاردة لأبناء الأقليات في أسام، وكانت القائمة الأولية التي نشرت العام الماضي ضمت أربعة ملايين نسمة.

