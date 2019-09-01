بريطانيا تخطط لافتتاح أفضل مدينة ملاهي للألعاب المائية في العالم

ذكرت صحيفة (صن) البريطانية أن انجلترا تخطط لافتتاح أفضل مدينة ملاهي للألعاب المائية في العالم.



وأضافت الصحيفة أنه يجرى العمل - حاليا - في مدينة ملاهي "اليزيوم واتر بارك" المائية التي يقول مصمموها إن تكلفتها تصل إلى 75 مليون جنيه أسترليني.



وأوضحت الصحيفة أنه يجرى العمل في مدينة الملاهي بالقرب من مدينة بورنموث ومن المنتظر أن تفتح أبوابها للجمهور في عام 2023.



ومن المنتظر أن تكون مدينة الملاهي معدة لاستقبال أربعة الآف زائر يوميا على أن يصل عدد زوارها إلى مليون زائر سنويا.

