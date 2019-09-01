لسنا السبب في الاعتزال.. رئيس روتانا يرد على خلافات الشركة مع إليسا

وضع سالم الهندي، رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حدا للشائعات التي تشير الى وجود خلافات بين الشركة السعودية والفنانة اللبنانية اليسا أدت إلى إعلانها رغبتها في اعتزال الغناء.وقال سالم الهندي، في تصريحات لاحد القنوات الفضائية اللبنانية، إنه التقي بـ اليسا في لندن منذ أيام للاتفاق على مشاريع فنية جديدة، لافتا إلى أنه سيسافر لـ لبنان قريبا من اجل سماع أغنيات البوم اليسا الجديد.وعن تجاهل اليسا الرد على تغريدة سالم الهندي ، الذي دعمها من خلالها بعد قرار الاعتزال ، أكد انه لم تراها ولم تقصد عدم الرد عليه مصرحا :" لسنا السبب في قرار الاعتزال".وكانت اليسا اثارت ضجة كبيرة بعد إعلانها رغبتها في اتخاذ قرار الاعتزال بعد طرح ألبومها المقبل في أعياد الكريسماس بسبب ازمات في الصناعة الموسيقية التي وصفتها بـ المافيا.