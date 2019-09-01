القبض على هارب من تنفيذ 14 حكما بالحبس في المنوفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم تحت قيادة الرائد محمود الطباخ رئيس وحدة المباحث وبمعاونة النقيب أحمد الجنزوري معاون المباحث من إلقاء القبض علي عاطل هارب من 14 حكما.



تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد عمارة مدير مباحث المديرية يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شبين الكوم من إلقاء القبض علي المدعو رفعت .ا عاطل ومقيم شبين الكوم والهارب من تنفيذ 14 حكما قضائيا بالحبس.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

