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ديني

لماذا يستحب التيمن في كل شيء.. الإفتاء تجيب

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:21 ص
التيمن
التيمن
القسم الديني
نشرت دار الإفتاء المصرية صورة تقول "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن فى كل شيء"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

والتيمن هو الابتداء باليمين، ويجب على المؤمن أن يقتدي بالنبي (صلى الله عليه وسلم) في جميع أقواله وأفعاله وسلوكه، فهو صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة.

كما ذكر فى المعنى اللغوى أن التيمن هو الابتداء بالأشياء باليد اليمنى، وعكسه التياسر وهو الابتداء بالأشياء باليد اليسرى ولكن قد تطلق ألفاظ أخرى من نفس مادة "ي، م، ن" لنفس المعنى، قال ابن منظور: «التَّيَمُّنُ الابتداءُ في الأَفعال باليد اليُمْنى، والرِّجْلِ اليُمْنى والجانب الأَيمن وفي حديث عَدِيٍّ: "فيَنْظُرُ أَيْمَنَ منه فلا يَرَى إلاَّ ما قَدَّم".

وذكر الله تعالى بعض الآيات التي ذكرت اليمين ومن الذي استحقها، قال تعالى: "يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا" (الإسراء)، وقوله: "فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ" (الحاقة).

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