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فن

تيم حسن يكشف اسم مسلسله الجديد

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:39 ص
تيم حسن
تيم حسن
شروق ابراهيم
كشف الفنان السوري تيم حسن عن أحدث مشاريعه الفنية بعد مرور اسابيع على إعلان النجوم المشاركين في الجزء الرابع من مسلسل الهيبة.

وغرد تيم حسن عبر موقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلا: "نبدأ قريبــآ إن شاء الله مسلسل العميد .. كتابة وإخراج باسم السلكا".

وكان تيم حسن تعاون مع باسم السلكا في مسلسل الهيبة في أجزائه الثلاث، قبل اعتذار السلكا عن تقديم الجزء الرابع من مسلسل الهيبة.

ونافس تيم حسن في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الهيبة الحصاد الذي شارك في بطولته سيرين عبد النور.

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