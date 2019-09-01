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حوادث

تحرير 663 مخالفة مرورية وتنفيذ 490 حكما قضائيا خلال حملة بالبحر الأحمر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:38 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
إبراهيم جادالله
شنت مديرية أمن البحر الأحمر، حملة أمنية مكبرة لضبط المخالفات المختلفة وفحص المشتبه بهم وضبط الهاربين من أحكام قضائية خاصةً الأحكام وشيكة السقوط، وضبط المخالفات المرورية المختلفة.

تمكنت الحملة التي أشرف عليها اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، وقادها العميد محمد الدرديري، مدير المباحث الجنائية، والعميد خالد عبدالهادي، رئيس المباحث، من تنفيذ 490 حكما قضائيا، بينهم ضبط هارب من حكم بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 50000 ( مخدرات )، وهاربيـن من حكم بالسجن لمدة 6 سنوات في قضيتي مخدرات.

كما تم ضبط 81 هاربا من أحكام في جنح الحبس الجزئي، و 25 حكم جنح حبس مستأنف و 314 حكم جنح غرامات جزئية و20 حكم جنح غرامات مستأنف، و 47 جنح مخالفات، وفحص 81 مشتبها بهم وتم الكشف الجنائي والسياسي عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإيجابي منهم.

ونظمت إدارة المرور حملة مكبرة قادها العميد محمد صلاح، مدير إدارة المرور، والعقيد سامح محيى الدين، رئيس المباحث، أسفرت عن ضبط 663 مخالفة مرورية، تم التصالح في 104 مخالفات بدفع الغرامات الفورية، وضبط 21 مخالفة بدون رخصة قيادة، و9 مخالفات بدون تسيير، و212 حالة انتظار خاطئ، و186 مخالفة متنوعة، و16 دراجة بخارية مخالفة، و108 حالات تجاوز السرعة، و2 دراجة بخارية بدون تراخيص.

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