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تعليم

رئيس جامعة القاهرة يفتتح المرحلة الخامسة لجامعة الطفل

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:48 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
ياسمين سامي
افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المرحلة الخامسة من برنامج جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقال رئيس جامعة القاهرة، في بيان، الأحد، إن هذا البرنامج يهدف إلى تنمية قدرات الأطفال وصقل مواهبهم ووضعهم على الطريق الصحيح لإعداد أجيال قيادية وإبداعية في مختلف المجالات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن برنامج جامعة الطفل يشمل استضافة حوالي 400 طفل داخل الجامعة لمدة أسبوعين، يمارس خلالها الأطفال أنشطة ثقافية ورياضية وفنية وترفيهية بجانب الأنشطة التفاعلية والتي يتعرفون من خلالها على موضوعات مهمة مثل أهمية المياه وكيفية المحافظة عليها، والطاقة وعلم المصريات وموضوعات أخرى تصقل من ثقافتهم وتنمي روح الوطنية والانتماء لديهم.

ويشهد الافتتاح الدكتور ممدوح ابراهيم، المنسق العام للبرنامج، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ونخبة من الأساتذة والباحثين في كل من جامعة القاهرة وأكاديمية البحث العلمي، إلى جانب 400 طفل وأولياء أمورهم.

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