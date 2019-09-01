وزير الخارجية الكويتي: نقدر دور مصر في تعزيز الاستقرار والتنمية في العالم العربي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته بالكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، وذلك خلال الزيارة التي يجريها لدولة الكويت الشقيقة.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول بحث تطورات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتي تتطلب دعم العمل العربي المشترك خلال المرحلة الراهنة التي تفرض تحديات غير مسبوقة تواجه الأمة العربية بأسرها، وتستوجب تعزيز وحدة الصف العربي للتغلب على التحديات الجسام والمخاطر المحدقة التي تواجهها بعض دول المنطقة.



كما أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي عن تقدير بلاده لدور مصر في تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في العالم العربي، وجهودها في دعم التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة في المنطقة، بما يحفظ وحدة وسيادة الدول ويصون مقدرات شعوبها.