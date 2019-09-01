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السيسي يوجه الشكر لدولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا على احتضان الجالية المصرية بالبلاد

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:48 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بالكويت، الشيخ الفريق خالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، وذلك خلال الزيارة التي يجريها سيادته لدولة الكويت الشقيقة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول التطور الذي يشهده التعاون الأمني الوثيق بين البلدين، في ضوء الإرادة المشتركة للبلدين في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف.

كما وجه الرئيس الشكر لدولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا على احتضان الجالية المصرية بالبلاد، وعلى الرعاية والاهتمام الذي تحظى به الجالية في وطنها الثاني الكويت، وللتسهيلات التي تقدمها السلطات الكويتية المعنية لتأمين كافة الاستحقاقات الانتخابية للمصريين المقيمين بدولة الكويت.

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