إبراهيم العسال يكشف خطأ شائعاً بين الناس حول التقويم الهجري

كشف الدكتور إبراهيم العسال، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية والإرشاد السياحي بجامعة قرطبة، عن وجود خطأ شائع بين الناس حول أول أيام العام الهجري.





وقال إبراهيم العسال، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن هناك اعتقادًا خاطئاً بين الناس أن أول أيام العام الهجري هو يوم دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وهذا خطأ شائع وجب تصحيحه.





وتابع: الرسول صلى الله عليه وسلم، قد خرج من مكة متجهًا إلى غار ثور في آخر أيام شهر صفر ومكث به ثلاثة أيام، ثم توجه إلى يثرب في بداية ربيع الأول ثم إلى قباء وصلى بها في منتصفه، إلى أن استقر في المدينة في آخر أيام الشهر الثالث من التقويم الهجري.



