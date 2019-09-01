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ثقافة

إبراهيم العسال يكشف خطأ شائعاً بين الناس حول التقويم الهجري

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:19 م
1441 عام هجري جديد
1441 عام هجري جديد
علاء المنياوي
كشف الدكتور إبراهيم العسال، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية والإرشاد السياحي بجامعة قرطبة، عن وجود خطأ شائع بين الناس حول أول أيام العام الهجري.

وقال إبراهيم العسال، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن هناك اعتقادًا خاطئاً بين الناس أن أول أيام العام الهجري هو يوم دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وهذا خطأ شائع وجب تصحيحه.

وتابع: الرسول صلى الله عليه وسلم، قد خرج من مكة متجهًا إلى غار ثور في آخر أيام شهر صفر ومكث به ثلاثة أيام، ثم توجه إلى يثرب في بداية ربيع الأول ثم إلى قباء وصلى بها في منتصفه، إلى أن استقر في المدينة في آخر أيام الشهر الثالث من التقويم الهجري.

وأضاف: ولما كان عمر أميرًا للمؤمنين استشار أصحابه واختار الهجرة لتكون المحور الأساسي للتقويم الجديد وما كان له أن يبدأ العام بغير المحرم وهي تلك الأشهر التي كانت معروفة بترتيبها وأسمائها في الجاهلية.

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