التعليم العالي: تعاون بين جامعتي الجلالة وهيروشيما خلال الفترة المقبلة

اجتمع مسئولو وزارة التعليم العالي مع أوتشي رئيس جامعة هيروشيما، والدكتور أساتو نائب رئيس الجامعة، بحضور الدكتور هانى الشيمى المستشار الثقافى ومدير البعثة التعليمية المصرية فى طوكيو، والدكتور هانم أحمد الملحق الثقافى فى طوكيو؛ لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.



وتناول اللقاء آخر مستجدات المحتوى الدراسي لكل من كليات طب الأسنان والهندسة والتعليم بجامعة الجلالة، حيث تم توقيع خطاب نوايا حسنة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة هيروشيما في أبريل الماضي، بشأن قيام جامعة هيروشيما بالمساعدة في تشغيل كليتى (طب الأسنان - الهندسة ) وتعليم اللغة اليابانية بجامعة الجلالة، وأيضا منح درجة علمية مزدوجة بين جامعة هيروشيما وجامعة الجلالة.



كما تناول اللقاء الحديث عن برنامج تدريب الأطباء التابع للمبادرة المصرية اليابانية في مجال التعليم والصحة، حيث إن جامعة هيروشيما سوف تستقبل 15 طبيبًا لتدريبهم لمدة عام في مستشفيات الجامعة، وذلك على أحدث تكنولوجيا القطاع الطبي كل في تخصصه، كما تم مناقشة ترتيبات استقبال هؤلاء الأطباء والمحتوى التدريبي لهم.



وحرص مسئولو وزارة التعليم العالي على الاطمئنان من رئيس جامعة هيروشيما، على تدريب طلاب الفصل الدراسي الصيفي التابعين لبرنامج المبادرة المصرية اليابانية، حيث استقبلت جامعة هيروشيما، يوم 26 أغسطس الماضي، 30 طالبًا من مختلف الجامعات المصرية في تخصصات الهندسة والصيدلة والحاسبات والمعلومات والعلوم لتدريبهم لمدة شهر داخل جامعة هيروشيما.



كما اطمأنت وزارة التعليم العالي على تقارير المبعوثين المصريين في جامعة هيروشيما في مختلف التخصصات وعددهم 16 مبعوثًا مصريًا للحصول على الدكتوراه من جامعة هيروشيما، حيث إن رئيس جامعة هيروشيما طمأن الوزير على تقارير المبعوثين من حيث الأداء والسلوك المتميز داخل الجامعة.



ووجهت وزارة التعليم العالي المكتب الثقافي المصري بطوكيو بمتابعة كافة الإجراءات والخطوات لإتمام التعاون بين جامعة الجلالة وجامعة هيروشيما خلال الفترة المقبلة.