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برلمان

برلماني: خطة ترميم المتاحف تساهم في تعزيز المردود السياحي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:47 ص
النائب محمد المسعود،
النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب
ماجدة بدوى
أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالجهود المبذولة للانتهاء من تجهيز متحف طنطا الأثري، والمقرر افتتاحه اليوم، بعد حوالي 19 عاما من إغلاقه، بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه.

وأكد المسعود فى بيان صحفى له أن وزارة الآثار تقوم بجهود مقدرة لترميم وتطوير وإعادة فتح المتاحف المغلقة في جميع أنحاء الجمهورية، بما سوف يساعد في تعظيم المردود السياحي وخلق مناطق جذب سياحية جديدة في محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن أعمال تطوير متحف طنطا بدأت في ديسمبر 2017، وشملت ترميم مبنى المتحف ومعالجته إنشائيًا، وتغيير دهانات الحوائط وتنظيف الأرضيات وجليها بالإضافة إلى وضع فتارين عرض جديدة، حتى يكون قابلا لاستقبال الجماهير.

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