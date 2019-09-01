حزب الوفد ينظم ندوة حول آفاق الاستثمار الزراعي بكفر الشيخ.. الأربعاء

تنظم اللجنة العامة لحزب الوفد بكفرالشيخ، برئاسة محمد نجيب زغلول، ندوة حول "آفاق الاستثمار الزراعى بكفرالشيخ"، مساء يوم الأربعاء المقبل، في قاعة قصر ثقافة كفرالشيخ، بحضور رئيس اللجنة النوعية للزراعة في حزب الوفد، ووكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، النائب رائف تمراز، ولفيف من القيادات التنفيذية والبرلمانية.



وأكد النائب الوفدى، رائف تمراز، أن محافظة كفرالشيخ تتمتع بخصائص ومقومات خاصة، كأرضها الخصبة، التي تنتج محاصيل استراتيجية عالية الجودة، كالأرز والقمح والقطن، بمساهمة ما يقرب من ٣٠ ٪ من الناتج القومي، بخلاف الإنتاج السمكى البالغ نفس النسبة، مضيفا أن الندوة ستتناول كافة الموضوعات والمحاور حول الزراعة بوجه عام.



وأشار محمد نجيب زغلول، رئيس اللجنة العامة للوفد في كفرالشيخ، إلى أن حزب الوفد، دائمًا يعمل على تبنى قضايا المواطنين، بما يسهم فى تحقيق التنمية بمختلف القطاعات.



من جانبه لفت حمادة بكر، سكرتير الهيئة الوفدية وسكرتير عام الحزب في كفرالشيخ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية، وتأتي بحيرة البرلس الواقعة كثانى البحيرات من حيث المساحة والإنتاج السمكى؛ حيث تبلغ مساحتها 105 آلاف فدان.



وأكد "بكر"، أن الدولة تعمل على التطوير، حيث تم إنشاء كورنيش جديد فى بلطيم ونحن كحزب وفد سنعرض رؤيتنا وسنقدم توصيات مكتوبه تساهم فى التطوير وأوضح "بكر" أن حزب الوفد فى كفرالشيخ لديه رؤية ويدعم الأجهزة التنفيذية؛ للنهوض بالدولة وتحقيق التنمية.



وأشار سكرتير الهيئة الوفدية، إلى أن الرئيس السيسي وجه حديثه للحكومة فى المؤتمر الوطنى للشباب الأخير، بترك مساحة للأحزاب للعمل والمساعدة فى البناء، مؤكدًا أن أجندة حزب الوفد أجندة وطنية، تسعى إلى مساعدة الأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية والعمل الجاد الذى يساهم فى البناء.

