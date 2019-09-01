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رياضة

شاهد.. فيديو يبرئ محمد صلاح من تهمة الأنانية وتجاهل ساديو ماني

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:58 ص
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
محمد السعيد
تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لهجوم شرس، بعدما غلب عليه الطابع الفردي، وعدم تعاونه مع زميله السنغالي، ساديو ماني، خلال المباراة التي جمعت بين ليفربول وبيرنلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح ليفربول في تحقيق انتصار عريض على بيرنلي بثلاثية نظيفة، ليتربع الريدز على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأثارت لقطة عدم تمرير محمد صلاح الكرة لزميله ساديو ماني في 83 من عمر المباراة، الجدل، خاصة وأن ماني كان غير مراقب تماما، وفرصته في التسجيل ستكون كبيرة.

وانفعل ساديو ماني على الطاقم الفني لليفربول عقب تبيدله في الدقيقة 83، بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له، لكن يورجن كلوب استطاع السيطرة على غضب السنغالي ساديو ماني.

لكن الأرقام والإحصائيات تبرئ محمد صلاح من تهمة الأنانية وتجاهل ماني، حيث تصدر صلاح وماني قائمة أكثر ثنائي متعاون بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بـ 37 فرصة صنعها الثنائي لبعضهما، يليه ثنائية صلاح وفيرمينو بـ 34 فرصة، ثم أجويرو ورحيم نتيرلينج بـ 31 فرصة.

وكان محمد صلاح أكد في تصريحات صحفية، أن ماني صديقه المقرب في ليفربول، وأنهما لا يهتمان بمن يسجل أكثر أو يحرز أولا.

كما أكد محمد صلاح، أنه يستمتع بصناعة الأهداف أكثر من تسجيلها.

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