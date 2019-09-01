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الصحة العالمية: تجربة التأمين الصحي الشامل في مصر ناجحة ومستعدون لدعمها

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:43 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
تزامنا مع انطلاق منظومة التأمين الصحي في تشغيلها الفعلي اليوم الموافق الاول من سبتمبر بعد تشغيل تجريبي استمر لمدة شهرين بأول محافظات المرحلة الاولي بورسعيد أشادت الصحة العالمية بالتجربة.

ففي إطار اول زيارة للدكتور "تادروس أدهانوم"، مدير عام منظمة الصحة العالمية لمصر للتعرف على المجهودات التي بذلتها مصر لإصلاح المنظومة الصحية أشاد أدهانوم بتجربة مصر الناجحة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، مؤكدًا أن تلك المنظومة تبشر بأن مصر قادرة على تطبيق منظومة تأمين صحي تشمل كل المصريين، مشيرًا إلى استعداد المنظمة الكامل لدعم المنظومة، ومعبرًا عن رغبته في حضور التدشين الرسمي للمنظومة، مؤكدًا ما لمسه من عزم الحكومة المصرية في أثناء لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم تطبيق المنظومة بكل محافظات مصر وخاصةً محافظات المرحلة الأولى "الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، الأقصر، أسوان"، ومشيدًا بإصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير العلاج لكل الفئات في مصر، محدودي الدخل والفقراء قبل الأثرياء.

وقد صرح الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الدكتور تادروس ادهانوم أشاد بآليات التسجيل وفتح الملف العائلي ومنظومة الإحالة التي بدأت منذ الأول من يوليو الماضي أثناء تدشين التشغيل التجريبي للمنظومة كما أكد مدير عام المنظمة ان مصر تسير على خارطة الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة للمصريين مما يدل على إرادة و تصميم القيادة السياسية للدخول مصر مرحلة متقدمة للرعاية الصحية.

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