استمرار أعمال تطوير كورنيش النيل في الأقصر.. صور

اعلنت رئاسة مركز ومدينة الأقصر، بأن العمل بكورنيش النيل، يسير بخطى ثابتة، حيث بدأت تجهيز وتركيب بلاط من نوع الجرانيت وحجر البازلت.



أما واجهة الأسوار فهي من نوع الحجر الهاشمي الجيد، ليتماشي مع مكانة وعظمة مدينة الأقصر السياحية.



وأكد رئيس المجلس، أن أعمال المرحلة الأولى تجرى على قدم وساق، فقد تم الانتهاء من أعمال تركيب البلدورة والخرسانة المطبوعة، ومن ثم تجرى الان أعمال تركيب البلاط وواجهات سور الكورنيش على مسافة ١٠٠ م طبقا لخطة التطوير مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت.