نقيب الموسيقيين يتعهد: تصفية الساحة الفنية من الفن الهابط.. فيديو

أكد الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقين، أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرا كبيرا في الشارع المصري، وتداول ألفاظ غريبة حتى في الفن الذي أصبح يصدر أشكالا وأمثلة سيئة غير موجودة في المجتمع المصري، قائلا: "لا يشرفنا أن نبرزه ونقدمه للناس سواء في السينما أو الأغاني".





وأشار الفنان هاني شاكر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " الحدث اليوم" المذاع على فضائية " الحدث"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة توليه الرئاسة الثانية أكد أنه يعمل على بناء الإنسان المصرى، موضحًا أن الإنسان يبنى بالفن والثقافة والرياضة والدين الصحيح.





وتابع الفنان هانى شاكر، أن الدولة تدعم كل شيء جميل ومحترم وكل فن راق، مؤكدًا انه سيبحث مع وزير التربية والتعليم سبل إعادة مادة التربية الموسيقية مرة أخرى فى المدارس.



