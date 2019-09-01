بحوث الصحة الحيوانية: الحفاظ على صحة الماشية يؤمن الإنسان من 200 مرض.. فيديو

قال الدكتور عصام محمد، وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن المعهد هو الأقدم داخل مركز البحوث الزراعية.



وأضاف عصام محمد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، الأحد، أن المعهد لديه عدد من الأهداف، أهمها؛ حماية وتنمية الثروة الحيوانية.



وأوضح وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية أن تنمية الثروة الحيوانية تكون عن طريق الحملات التي تتم بالمشاركة بين المعهد والهئة العامة للخدمات البيطرية لمناظرة الحالات المرضية بالمزارع والمربيين وفحص تلك الحيوانات والتعرف على المسببات المرضية، ومعالجتها.



وأكد عصام محمد أنهم يعملون على منع انتشار الأمراض الوبائية التي من الممكن أن تنتقل عبر الحدود من خلال الحيوانات الواردة من الخارج، مشيرا إلى أن الحجر البيطري يعمل على التعرف على الوضع الوبائي للدول التي يتم استيراد الحيوانات منها.



وأفاد عصام محمد بأنه ضمن أهداف المعهد؛ حماية صحة الإنسان، حيث إن هناك أكثر من 200 مرض من الممكن أن ينتقل من الحيوان إلى الإنسان.

