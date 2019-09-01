رغم تعرضه لوعكة صحية.. أمير الكويت يصر على استقبال الرئيس السيسي.. فيديو

قال رياض عواد الصحفي بجريدة الوسط الكويتية ، إن زيارة الرئيس السيسى لدولة الكويت حظيت بإهتمامأ إعلاميأ وشعبيأ واسعأ لافتأ إلى أن الزيارة تم الإعداد لها بفترة كبيرة نظرأ لتقدير مكانة الرئيس السيسى ودوره فى المنطقة العربية وخاصة فى الكويت .



وأكد رياض عواد ، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN ، اليوم الأحد ، أن الرئيس السيسى إبن مصر البار وزعيم مصرى يمتلك تقدير كافة دول العالم ، لافتأ إلى أنه على الرغم من تعرض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لوعكة صحية منذ فترة ولكنه أصر على أن يكون فى إستقبال الرئيس السيسى خلال زيارته للكويت دلالة على مكانته العظيمة فى قلوب الشعب الكويتى .



وأوضح رياض عواد ، أن زيارة الرئيس السيسى لدولة الكويت تصدرت مانشيتات الصحف الكويتية لما تمتلك من دلالة وعمق للعلاقات بين الدولتين ، ومراسم الإستقبال التى كانت على أعلى مستوى يليق بمكانة الرئيس السيسى .



وتابع رياض عواد ، أن اللقاء الثنائى بين الدولتين المصرية والكويتية كان على قمة أولوياته التباحث حول العلاقات العربية والخليجية، القضية الفلسطينية ، وتوقيع عدد وعدد من الإتفاقيات الإقتصادية ، وزيادة التعاون القضائى بين مصر والكويت .



وقد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت أمس السبت في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.