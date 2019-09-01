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ثقافة

رحيل الكاتب مصطفى اللباد عن عمر يناهز 54 عامًا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:39 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
رحل الكاتب والدكتور مصطفى اللباد، الذى يشغل منصب مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة، ورئيس تحرير مجلة شرق نامه المتخصصة فى الشئون الإيرانية والتركية وآسيا الوسطى، عن عالمنا، عن عمر يناهز 54 عاما.

وعلق الشاعر شعبان يوسف، على رحيل مصطفى اللباد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "مع السلامة يا أرق وأغلى الناس، خبر فاجع وصادم".

وحصل مصطفى اللباد على درجة الدكتوراه فى "الاقتصاد السياسى للشرق الأوسط" من جامعة هومبولدت فى برلين بألمانيا عام 1994، ومن أشهر مؤلفاته كتاب "حدائق الأحزان - إيران وولاية الفقيه"، اصدرتها دار الشروق بالقاهرة عام 2006، وكتاب "تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج"، ألفه بالاشتراك مع آخرون، وصدر عام 2009.

جدير بالذكر، أن والده هو الرسام الراحل محيى الدين اللباد المصمم الجرافيكي ورسام الكاريكاتير بمجلتى روز اليوسف وصباح الخير.

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