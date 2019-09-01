برلماني يطالب بمنح منتخب رفع الأثقال وألعاب القوى درع مجلس النواب

قال النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن ما حققه أبطال منتخبي رفع الأثقال وألعاب القوى خلال دورة الألعاب الإفريقية التي انعقدت في المغرب خلال الفترة من 19 إلى 31 أغسطس يعد إنجازا تاريخيا رفع اسم مصر عاليًا في محفل دولي كان محط أنظار كل دول العالم، مشددًا على أن إنجازهم إنجاز مشرف بكل المقاييس، بما يؤكد عظمة المصريين وقدرتهم على كسر كل الحواجز اذا ما توافرت لهم الظروف والإمكانيات.



وأضاف بدراوي في بيان صحفي، اليوم، الأحد، أن أبطال مصر هيمنوا على "الذهب الإفريقي" وتوجوا بما يقارب من الـ 270 ميدالية منهم 101 ميدالية ذهبية و97 ميدالية فضية، بالإضافة إلى 72 ميدالية برونزية، وذلك يجعلنا جميعًا نشعر بالفخر والامتنان لهؤلاء الأبطال الذين جمعوا كل المصريين حولهم بما حققوه من بطولات ادخلت في قلوبنا البهجة، بما يجعلهم جديرين بالتكريم ليس من الجهات المسئولة بالدولة فقط بل من كل مواطن على أرض مصر.



وطالب رئيس برلمانية الحركة الوطنية المصرية، مجلس النواب ولجنة الشباب في البرلمان بضرورة استقبال هؤلاء الأبطال في قاعة المجلس الرئيسية حفاوة بهم ومنحهم درع البرلمان تقديرًا لما فعلوه من عمل عظيم يزيد من مكانة مصر ويرفع من قدرها بين الامم مضيفًا بان النتائج المميزة تعكس وجود تخطيط جيد للاتحادات واللجنة الأوليمبية جراء دعم كبير من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودعمه المستمر لاي أبطال يحققون نتائج إيجابية ترفع اسم الدولة عاليًا.



وطالب بدراوي بضرورة "التأهب والاستعداد من الان وإجراء تنسيقات على أعلى مستوى من أجل الاستعداد الجيد لأوليمبياد طوكيو 2020 لتحقيق إنجازات مشابهة فما حققناه في دورة المغرب".