الاتحاد المصرى للتأمين: سلسلة التوريد الحديثة للأغذية فرصة كبيرة أمام القطاع

أعلن الاتحاد المصرى للتأمين عن تأسيس لجنتين جديدتين داخل الاتحاد وهما لجنة التأمينات الزراعية والتي ستقدم أفكار لتغطيات تأمينية مميزة في أهم جزء من سلسلة الإمداد الغذائي بالإضافة إلى لجنة التأمين المستدام والتي بدروها ستنشر الوعي بأهمية التأمين المستدام وتطبيقاته المختلفة والتي يعتبر جزء كبير منها متعلق به.



وقال الاتحاد المصري للتأمين ،فى تقرير حصل عليه "صدى البلد" إن سلسلة التوريد الحديثة للأغذية وسلاسل التوريد الأخرى غير الغذائية وفرت فرصًا كبيرة لقطاع التأمين بدأ من إدارة العلامات التجارية واسترجاع المنتجات إلى التأمين الإلكتروني وإدارة المخزون.



وأضاف الاتحاد ان التطور الحتمي والمستمر لسلسلة الإمداد الغذائي سينتج عنه مخاطر جديدة ومطالب جديدة وفرص جديدة لشركات التأمين للابتكار والتنبؤ بالاحتياجات التأمينية اللازمة لسلاسل الإمداد الغذائي الأقل تطورا وتعقيدا.



وأكد الاتحاد ، أنه جزء لا يتجزأ من هذا التطور الكبير ، مشيرا الى لجانه الفنية المختلفة والتي تعمل بشكل مباشر او غير مباشر على تقديم تغطيات متعددة تصلح لأجزاء بعينها من هذه السلسلة حيث يبحث دائما عن تقديم الدعم الفني الكافي للسوق.



وأوضح الاتحاد ، أن سلسلة الإمداد الغذائي اصحبت شبكة معقدة من الخطوات يشارك فيها كلًا من الفلاحين وشركات التصنيع وقنوات البيع وغيره وضمن هذه الشبكة المعقدة والمتطورة، هناك العديد من الفرص لقطاع التأمين لتوفير منتجات التأمين لتغطية الأخطار الناشئة خلال هذه الشبكة.



وتبدأ سلسلة الإمداد الغذائي بالمواد الغذائية من المزارع حتى تصل الى منتج يتم بيعه للمستهلك وهي من أهم النظم حول العالم للحفاظ على بقاء الإنسان، فوفقا لتقرير البنك الدولي فإن نظام سلسلة الغذاء يمثل 10% من إجمالي الناتج القومي العالمي.



ومن المتوقع مع كل هذا التعقيد في سلسلة الغذاء و العمليات الهامة المتضمنة في هذا النظام ،ان تصبح سلسلة النظام الغذائي عرضه لعدة مخاطر حيوية ومتنوعه و يمكن تصنيفها كالتالي:"اخطار اقتصادية – اخطار تشغيلية – اخطار جغرافية- اخطار أخلاقية – اخطار قانونية"



منها على سبيل المثال وليس الحصر عمليات استرجاع المنتجات نتيجة لعدم مطابقة المواصفات او بسبب وجود عيوب بالمنتجات الغذائية ، المخاطر التي يواجها الفلاحين نتيجة تعرضهم لتلف المحصول نتيجة لوباء او نقص منسوب المياه، المخاطر التي يواجها الفلاحين والخاصة بخطر مرض او موت الماشية ،الطقس المتطرف الذي ينتج عنه خسائر هائلة ويؤثر على سلسلة الغذاء بالكامل والدور الهام الذي تلعبه التقلبات الجوية والذي يؤثر بوجه الخصوص على نقل الاغذية سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر.



وأشار الاتحاد، الى أن سلسلة الغذاء تتضمن عدة خطوات وكل خطوة منهم عرضة لعدة اخطار يمكن لقطاع التأمين توفير منتجات تأمينية مختلفة لتغطية تلك الاخطار لمساعدة أطراف سلسلة الغذاء للحد من الخسائر المحتملة.



تابع :فى ضوء التغيرات التي تطرأ على الشركات والتطورات التي تحدث في عمليات الإنتاج، تتغير أيضا طبيعة الأخطار التي تواجهها شركات الاغذية وهذا يوفر فرصة لسوق التأمين للتوسع وتوفير وثائق وتغطيات تأمينية شاملة.



وأكد الاتحاد في حال عمل شراكة بين شركات التأمين والكيانات الأخرى في سلسلة الإمداد الغذائي فإن ذلك سيكون عنصر هام في المساهمة في الحد من المخاطر، وتحسين تسعير المخاطر وزيادة وسائل الوقاية من الاخطار.





