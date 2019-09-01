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توك شو

شاهد| مراسم استقبال أمير الكويت للرئيس السيسى بالقصر الملكى

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:49 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
آيات أحمد
عرضت فضائية " اكسترا نيوز" لقطات خاصة لمراسم استقبال الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالقصر الملكى.

واستقبل الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت بمطار الكويت الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس.

وتأتى زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت، وهى الثالثة له منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014 في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات حيث كانت الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى الكويت في الخامس من يناير 2015، بينما كانت زيارته الثانية في السابع من مايو 2017.

وحظيت زيارتى الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقتين إلى الكويت، باهتمام بالغ من قبل المسؤولين الكويتيين، وفى مقدمتهم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك في ظل العلاقات التاريخية المتينة المتجذرة منذ عشرات السنين بين البلدين الشقيقين، والتى تعتبر نموذجا يحتذى به.

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