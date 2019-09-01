التعليم العالي: دخول الجامعات التكنولوجية بتنسيق الدبلومات الفنية 2019 نقلة نوعية

أكد السيد عطا، المشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي، أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام تسجيل رغباتهم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي: الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.



وقال السيد عطا إن دخول الجامعات التكنولوجية هذا العام في تنسيق الدبلومات الفنية يعد خطوة هامة ونقلة نوعية في استحداث مسار جديد للتعليم الفني، وذلك بعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.



كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت صباح اليوم، الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 170 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠.



جدير بالذكر أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ السبت الموافق ١٧ أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر.