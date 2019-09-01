طلب للاتصالات بسبب ضعف خدمة إحدى شبكات المحمول في القاهرة الجديدة

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن ضعف خدمة شركة المحمول فودافون بمدينة القاهرة الجديدة وانقطاع الخدمة عن المواطنين وسوء الإرسال والاستقبال للمكالمات.





وأضافت النائبة فى بيان صحفى لها أن الشركة تقوم بعدم احترام خصوصية المواطنين عن طريق توزيع أرقام التليفونات الأرضية على موزعين يقومون بالاتصال فى كل الأوقات وتكرار الاتصال للإعلان عن خدماتهم والانترنت.



