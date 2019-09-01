فرج عامر: زيارة الرئيس السيسى للكويت ستحقق جميع أهدافها لصالح البلدين

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الكويت الشقيقة ستكون ناجحة، وستحقق جميع أهدافها لصالح مصر والكويت.



وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم، إن الاستقبال الحافل للرئيس السيسى لدى وصوله لمطار الكويت هو دليل قاطع على العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين مصر والكويت، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل تجسيدا كبيرا وتلاحما للعلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاستثماري.



وأشار المهندس محمد فرج عامر، إلى أن زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت الشقيقة يعد انعكاسا لنجاح الدبلوماسية المصرية في سياساتها الخارجية، موضحا أن العلاقات المصرية الكوتية تمثل نموذجا لعمق الروابط بين الشعبين الشقيقين المصرى والكويتي، لا سيما أن مصر كانت الداعم الأكبر للأشقاء في الكويت.