ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فرج عامر: زيارة الرئيس السيسى للكويت ستحقق جميع أهدافها لصالح البلدين

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:56 ص
المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
فريدة محمد
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الكويت الشقيقة ستكون ناجحة، وستحقق جميع أهدافها لصالح مصر والكويت.

وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم، إن الاستقبال الحافل للرئيس السيسى لدى وصوله لمطار الكويت هو دليل قاطع على العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين مصر والكويت، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل تجسيدا كبيرا وتلاحما للعلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاستثماري.

وأشار المهندس محمد فرج عامر، إلى أن زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت الشقيقة يعد انعكاسا لنجاح الدبلوماسية المصرية في سياساتها الخارجية، موضحا أن العلاقات المصرية الكوتية تمثل نموذجا لعمق الروابط بين الشعبين الشقيقين المصرى والكويتي، لا سيما أن مصر كانت الداعم الأكبر للأشقاء في الكويت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير مصر لدى الكويت: توقيع اتفاقيات تعاون خلال زيارة الرئيس السيسي

السيسي يزور الكويت للمرة الثالثة.. علاقة الدولتين بدأت من الأزهر.. ترسخت بمشاركة مصر فى تحريرها.. و جيش الكويت شارك في حرب 73.. وسفيرنا: توقيع اتفاقيات تعاون

عربية النواب: زيارة السيسي للكويت تهدف للارتقاء بالعلاقات بين البلدين

دبلوماسي: نشاط السيسي كسر جمود 10 سنوات مع دول كبرى

السيسي في الكويت.. قمة جديدة بين الرئيس والشيخ صباح الأحمد.. وسياسي كويتي: الدولة الخليجية مهتمة بدعم القاهرة.. ودبلوماسي: الاستثمار حاضر بقوة على طاولة الزعيمين

الرئيس السيسي يزور الكويت للمرة الثالثة.. دبلوماسيو البلدين يؤكدان عمق العلاقات بين الجانبين.. والتعاون الثنائي وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية أبرز الملفات المطروحة بينهما

ترشيحاتنا

سوشيال ميديا.. فيديو وتعليق صادم عن عمرو دياب.. ظهور نادر لـ خالد الصاوي.. إطلالة جريئة لـ ريم البارودي

3 شروط .. بها يستجيب الله دعاء عبده

موعد مباراة الزمالك والاتحاد فى نصف نهائى كأس مصر والقنوات الناقلة

هندي يسرق 5 ساعات بـ600 ألف دينار من كفيله الكويتي

تراجع الدينار الكويتى.. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 1-9-2019

رغم التحذيرات الدولية.. سفينة تنقيب تركية برفقة زوارق حربية تتجه نحو المتوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تبهر جمهورها بـ نيولوك

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تتألق وتبرز أنوثتها

جاكيت جينز وتنورة ذهبي.. وعد السعودية في أحدث جلسة تصوير