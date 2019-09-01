شهرين من تجربة التأمين الصحي الشامل .. عمليات جراحية ناجحة وإشادات دولية

بدأ اليوم 1 سبتمبر، التشغيل الفعلي للتامين الصحي الشامل ، لذا يستعرض موقع صدي البلد حصاد شهرين من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.



- تسجيل 50 % من المستهدفين في بورسعيد

فبعد نجاح المنظومة، وصول متوسط وقت تسجيل الملف العائلي لـ 4 دقائق بعد ما كانت عملية التسجيل تستغرق من نصف ساعة إلى 45 دقيقة، حيث نجحت إدارة المشروع في تسجيل ما يقرب من 50% من المستهدفين من أبناء محافظة بورسعيد و فتح 135372 ملف عائلي الكتروني اي ما يعادل 441987 مواطن، وذلك من خلال 24 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء بورسعيد.



كما تم فتح باب مركز صحة أسرة قبضايا و مركز صحة أسرة تعاونيات الزهور ليصبح اجمالي عدد الوحدات و المراكز 24 وحدة ومركز.



وتم إضافة مركزين صحة أسرة بحي الزهور وهو أحد أكبر أحياء محافظة بورسعيد ، هما مركز قبضايا "شرق النوادي"، بمنطقة قبضايا ، ومركز "تعاونيات الزهور" بمساكن التعاونيات ، ليصبح إجمالي عدد الوحدات التابعة للمنظومة ضمن المرحلة الأولى حتى الآن ٢٤ وحدة، تم تشغيلها جميعًا بكامل طاقتهم.



جدير بالذكر ان كل وحدة مصممة لتقديم الخدمة ل10 الاف أسرة أي ما يعادل 40 الف مواطن لضمان التغطية المثلى لجميع مواطني المحافظة و منعًا لحدوث أي تكدثات بالوحدات والمراكز.



كما تم اعتماد 12 وحدة ومركز صحة أسرة و 3 مستشفيات من قبل هيئة الإعتماد والرقابة، حيث نجحت 12 وحدة و مركز صحة أسرة وهم (مركز العرب ، وحدة العرب وحدة صحة أسرة المناخ، 1مركز صحة أسرة المناخ2 وحدة صحة أسرة الكويت وحدة صحة أسرة عمر بن الخطاب وحدة بورفؤاد ثاني مركز فاطمة الزهراء، مركز عثمان بن عفان مركز صحة أسرة الجوهرة، وحدة بنك الإسكان ووحدة ال 5000) وحصول 3 مستشفيات وهم مستشفى النصر التخصصي للأطفال ، مستشفى النساء والولادة و مستشفى الرمد التخصصي، على الإعتماد من قبل هيئة الإعتماد والرقابة .



- 3693 عملية جراحية منها 1094 عملية كبرى

تم إجراء 3693 عملية جراحية خلال شهرين التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال 7 مستشفيات : النصر التخصصي للأطفال ، مستشفى النساء والولادة، مستشفى السلام بورسعيد، مستشفى الرمد التخصصي، مستشفى الزهور ، مستشفى التضامن ومستشفى الحياة بورفؤاد التابعين للمنظومة بعضها اول مرة يتم إجراؤها في محافظة بورسعيد واقليم قناة السويس وهم 112 عملية جراحية.



كما تم إجراء 42 عملية تجميل و إصلاح الحول و الجفون، 12 عملية شبكية و جسم زجاجي ، 3 عمليات ترقيع وزرع قرنية بمستشفى الرمد التخصصي.



وتم لأول مرة إجراء عمليتي زراعة قوقعة و 36 قسطرة قلب بمستشفى النصر التخصصي للأطفال أحدهم تم إجراؤها اول أيام عيد الأضحى لطفل حديث الولادة عمره 3 أيام .



كما تم تطوير قسم علاج و جراحة الاورام بمستشفي التضامن به (3) عيادات لمرضي الأورام ( عيادة امراض الدم – عيادة الأورام – عيادة جراحة الاورام ) وبلغ عدد المترددين من مرضي الأورام (790) مريضا منهم (262) أمراض دم و (240) مريضا خضعوا لجلسات العلاج الكيماوي داخل مستشفي التضامن.



وأكد الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هيئة الرعاية هي أحد الثلاث هيئات التي أنشأت في اطار قانون التأمين الصحي الشامل رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، بجانب هيئة الاعتماد والرقابة والتي تتبع لرئاسة الجمهورية، وهيئة التأمين الصحي الشامل التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، الهيئة العامة للرعاية الصحية والتي تخضع لإشراف وزارة الصحة والسكان ودورها هو تقديم الرعاية الصحية لجميع المنتفعين بالمنظومة من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الثانوية والمستشفيات المتخصصة.



واضاف "السبكي " أن المقر يضم عددا من الإدارات منها إدارة مكافحة العدوي والجودة و رضا المنتفعين والتي تعتبر ادارة جديدة في الهيئات الحكومية دورها تقييم الخدمة المقدمة بناء علي آراء المنتفعين وبحث الشكاوي والمقترحات المقدمة والعمل علي تقديم حلول فورية لها.



و يضم المقر ٩٦ موظفا من مختلف التخصصات الطبية والغير طبية، حيث تم انتدابهم من مديرية الشئون الصحية والوحدات التابعة لها بالمحافظة ، مضيفًا انه سيتم استكمال الانتداب لعدد اخر ليصبح عدد العاملين بالهئية ١٥٠ موظفا، خلال الشهر الجاري وقبل الانطلاق الرسمي للمنظومة.



- إجراء 3 عمليات قسطرة قلب أطفال في آخر يوم للتشغيل التجريبي



حيث تم إجراء 3 عمليات قسطرة قلب أطفال في آخر يوم في التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.



كما تم إجراء ٣ عمليات قسطرة علاجية للقلب للأطفال بمستشفى النصر التخصصى للأطفال لأول مرة ببورسعيد وإقليم القناة، وذلك خلال الساعات الأخيرة قبل انتهاء فترة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي انطلقت في الأول من يوليو الماضي واستمرت لمدة شهرين.



ويتم إجراء هذا النوع من التداخلات الدقيقة من خلال وحدة مجدي يعقوب بمستشفي النصر التخصصي للأطفال التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.



يذكر أن التداخلات للحالات الثلاث تمت بنجاح باهر، وهي حالة إغلاق وصلة شريانية بالقسطرة (Catheter Closure of PDA) للطفل ساجد، والذي لم يتجاوز عمره عامين وتم تحويله من مركز الحرفيين ببورفؤاد، وحالة إغلاق ثقب أذيني كبير بالقلب بالقسطرة (ASD Transcatheter closure) للطفل فارس، والذي يبلغ عمره ٤سنوات، وتم تحويله من مركز المبرة ببورسعيد، وحالة إغلاق وصلة شريانية بالقسطرة (PDA Transcatheter coil closure) للطفلة ريتال، والتي تبلغ من العمر سنتين، وتم تحويلها من وحدة بنك الإسكان ببورسعيد.



كما يذكر أنه فور وصول الحالات الثلاث إلي مستشفى النصر التخصصي للأطفال تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، حيث تم إجراء العمليات الجراحية بنجاح من خلال فريق طبي متكامل من وحدة مجدي يعقوب التابعة للمستشفي وجار متابعة الحالات الثلاث من قبل الفريق الطبي المعالج، منذ دخولهم غرفة العمليات وحتى بعد انتهاء التداخلات بالقسطرة للاطمئنان على حالتهم الصحية.



- الصحة العالمية: تجربة التأمين الصحي الشامل في مصر ناجحة ومستعدون لدعمها



ففي إطار أول زيارة للدكتور "تادروس أدهانوم"، مدير عام منظمة الصحة العالمية لمصر للتعرف على المجهودات التي بذلتها مصر لإصلاح المنظومة الصحية أشاد أدهانوم بتجربة مصر الناجحة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، مؤكدًا أن تلك المنظومة تبشر بأن مصر قادرة على تطبيق منظومة تأمين صحي تشمل كل المصريين، مشيرًا إلى استعداد المنظمة الكامل لدعم المنظومة، ومعبرًا عن رغبته في حضور التدشين الرسمي للمنظومة، مؤكدًا ما لمسه من عزم الحكومة المصرية في أثناء لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم تطبيق المنظومة بكل محافظات مصر وخاصةً محافظات المرحلة الأولى "الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، الأقصر، أسوان"، ومشيدًا بإصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير العلاج لكل الفئات في مصر، محدودي الدخل والفقراء قبل الأثرياء.



وقد صرح الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الدكتور تادروس ادهانوم أشاد بآليات التسجيل وفتح الملف العائلي ومنظومة الإحالة التي بدأت منذ الأول من يوليو الماضي أثناء تدشين التشغيل التجريبي للمنظومة كما أكد مدير عام المنظمة إن مصر تسير على خارطة الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة للمصريين مما يدل على إرادة و تصميم القيادة السياسية للدخول مصر مرحلة متقدمة للرعاية الصحية.