تخصيص 30 مليون جنيه لرصف طرق بقرى ديروط

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، أننا نعمل على تحسين ورفع كفاءة طرق وشوارع بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة النقل والمواصلات سواء عن طريق الرصف أو التمهيد أو وضع تربة زلطية ورملية طبقًا للامكانات المتاحة مشيرًا إلى استكمال تنفيذ الخطة المقررة لأعمال الرصف طبقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا استمرار أعمال الرصف بقرى مركز ديروط ضمن خطة الرصف بمراكز المحافظة.



