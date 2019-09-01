تخصيص 30 مليون جنيه لرصف طرق بقرى ديروط

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، أننا نعمل على تحسين ورفع كفاءة طرق وشوارع بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة النقل والمواصلات سواء عن طريق الرصف أو التمهيد أو وضع تربة زلطية ورملية طبقًا للامكانات المتاحة مشيرًا إلى استكمال تنفيذ الخطة المقررة لأعمال الرصف طبقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا استمرار أعمال الرصف بقرى مركز ديروط ضمن خطة الرصف بمراكز المحافظة.
ونوه العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط إلى أنه تم تخصيص 30مليون جنيه أعمال رصف ضمن الخطة الاستثمارية للمركز 2019/2020 حيث تم وضع تربة زلطية لعدة شوارع بقرى دشلوط وصنبو تمهيدًا لبدء أعمال الرصف والتي تنفذها جهاز الخدمة الوطنية للمشروعات التابع للقوات المسلحة وتحت اشراف مديرية الطرق على أن يتم استكمال باقي الخطة فور الانتهاء من هذه الطرق وذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط الذي شدد على استكمال أعمال الرصف بقرى ومراكز المحافظة والإنتهاء منها في مواعيدها المحددة ضمن خطة الدولة للنهوض بمشروعات البنية الأساسية والمرافق.