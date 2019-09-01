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محافظات

انطلاق عروض ورحلات مشروع العبارات النهرية للأفراد والعائلات وذوي القدرات الخاصة بأسيوط

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 12:25 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، عن انطلاق عروض ورحلات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المشروعات والوحدات التابعة لها وتنمية الموارد الذاتية للنهوض بتلك المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق متنفس جديد للمواطنين بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف مدير مشروع العبارات النهرية بتنفيذ عروض وبرامج للاستغلال الجيد للعبارات النهرية واللنشات التابعة للمشروع لخدمة المواطنين وطلاب المدارس والجامعات والجمعيات الأهلية مع تجهيز عروض خاصة لذوي القدرات الخاصة وذوي الإعاقة على أن يتم تنظيم رحلات أسبوعية بأسعار مخفضة لهم بالتنسيق مع مديريات الثقافة والتربية والتعليم وجامعتي أسيوط والأزهر وهيئة تنشيط السياحة لتكثيف الرحلات والبرامج الثقافية والترفيهية.

وأضاف هشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية بالمحافظة أنه تم الإعلان عن برامج وعروض للرحلات الأسبوعية والتي ستنطلق من ابتداءً من الجمعة القادمة وبصفة أسبوعية وبمشاركة الفرق الفنية والموسيقية ومسرح العرائس للأطفال مع تقديم جميع الخدمات من "مأكولات ومشروبات" وذلك بهدف خلق متنفس جديد للأفراد والعائلات والجمعيات الأهلية لقضاء أوقات للفسحة على متن العبارات النهرية المختلفة من خلال رحلات داخلية نيلية لافتًا إلى إنه سيتم حجز الرحلات بمقر المشروع خلف مبنى المجلس الشعبي المحلي أمام مبنى ديوان عام المحافظة.

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