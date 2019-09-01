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فيديوجراف | حرب شوارع بين كويتيين وبريطانيين في قبرص

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 06:01 م
صدى البلد
كريم عاطف
ألقت شرطة مدينة أيا نابا السياحية القبرصية القبض على 10 كويتيين على الأقل احتجزتهم رهن الاستجواب والتحقيق، وذلك في أعقاب مشاجرة دامية نشبت بينهم وبين عدد مماثل تقريبًا من السياح البريطانيين.

ونُقل اثنان من السياح البريطانيين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج، بعد تلقيهما إصابات من بينها طعنة.

وخلال الفيديوجراف التالى نتعرف على تفاصيل المشاجرة:

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