محافظ البحيرة يستعرض للوفد النيوزلندي خطة المحافظة لتحقيق التنمية

استعرض اللواء هشام امنة محافظ البحيرة خلال استقباله للدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وجريج لويس - سفير دولة نيوزيلندا والوفد لهم خطة وبرنامج المحافظة لتحقيق التنمية المتكاملة في القرى والنجوع من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخطوات العملية التي اتخذتها المحافظة للدفع بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة.





وأوضح عدد من المشروعات الطموحة ذات العائد المادي والإقتصادي المهم والتي ستحقق طفرة نوعية في مجال التنمية الزراعية والحيوانية بنطاق المحافظة كمشروع عاداة للثروة الحيوانية ومزرعة برسيق للإنتاج السمكي بمركز ومدينة أبو حمص.





وثمن اللواء آمنة جهود وزارة الزراعة والتعاون المشترك بين الحكومة المصرية والنيوزيلاندية وقام بتقديم درع المحافظة للدكتورة منى محرز والسفير النيوزيلاندي تقديرًا لجهودهما فى دعم وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرض محافظة البحيرة .





من جانبها اشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إلى أن من أوجه التعاون بين الحكومة المصرية والنيوزلندية الإشراف على عمليات الذبح الحلال ومكافحة الأوبئة والأمراض والإستفادة من الخبرات النيوزلندية في التربية، لافتة إلى أن الوفد سوف يقوم بزيارة لمزارع مطورة ومعامل صحة البحوث لمكافحة الأمراض والطفيليات.





ومن المقرر قيام نائب وزير الزراعة ترافقها الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ والوفد النيوزيلندي بزيارة معهد صحة الحيوان بدمنهور والمعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الدجنى ثم التوجه لمديرية الطب البيطري لحضور إجتماع مع وحدة الوبائيات ثم التوجه لمركز أبو حمص لتفقد الوحدة البيطرية وزيارة التربية المنزلية بقرية جواد حسنى ومتابعة بعض المشروعات والخدمات البيطرية المقدمة ومناقشة بعض المزارعين في أهم الخدمات البيطرية المقدمة لهم.