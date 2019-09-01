فيديوجراف| تفاصيل أزمة رانيا علواني على تويتر

دخلت الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في مشادة كلامية مع متابعيها عبر تغريدات تويتر وصلت الى حد التهديدات والشتائم بين الجانبين.



كشفت تغريدات رانيا علواني وردودها على الجماهير عن حالة انقسام فعلي في مجلس إدارة الأهلي حول اختيار المدرب الجديد الذي استقرت عليه لجنة الكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة.



وللمزيد من المعلومات عن تفاصيل الأزمة التي وقعت فيها السباحة العالمية رانيا علواني يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.