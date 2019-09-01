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اقتصاد

مدّ مهلة توفيق أوضاع شركات التأجير التمويلى والتخصيم لثلاثة أشهر جديدة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 12:11 م
محمد عمران رئيس هيئة
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى
كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على مدٌ المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم (176) لسنة 2018 لتوفيق أوضاعها لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارًا من 14/8/2019.

وأوضح رئيس الهيئة ان عدد الشركات التي وفقت أوضاعها تبلغ 31 شركة تأجير تمويلى ، وتقوم 15 شركة أخرى باتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها .

من ناحية أخرى بلغ عدد شركات التخصيم التي وفقت أوضاعها ثماني شركات ، بينما هناك شركة واحدة أخرى قد اوشكت على الأنتهاء من توفيق الأوضاع.

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