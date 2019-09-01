جامعة القاهرة تفتتح المرحلة الخامسة من برنامج جامعة الطفل.. كليات العلوم والآثار والآداب تستضيف الأطفال.. والخشت: نستضيف 400 طفل لمدة أسبوعين

نائب رئيس جامعة القاهرة: نؤمن بأهداف برنامج جامعة الطفل

جامعة الطفل: أكاديمية البحث العلمي حصلت على الشهادة الدولية للاتحاد الأوروبي

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم، الأحد، المرحلة الخامسة من برنامج جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن البرنامج يهدف إلى تنمية قدرات الأطفال وصقل مواهبهم ووضعهم على الطريق الصحيح لإعداد أجيال قيادية وابداعية في مختلف المجالات.وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن برنامج جامعة الطفل يشمل استضافة حوالي 400 طفل داخل الجامعة لمدة أسبوعين، يمارس خلالهما الأطفال أنشطة ثقافية ورياضية وفنية وترفيهية بجانب الأنشطة التفاعلية، والتي يتعرفون من خلالها على موضوعات مهمة مثل أهمية المياه وكيفية المحافظة عليها، والطاقة وعلم المصريات وموضوعات أخرى تصقل من ثقافتهم وتنمي روح الوطنية والانتماء لديهم.كما أعلن الدكتور ممدوح إبراهيم، المنسق العام لبرنامج جامعة الطفل بجامعة القاهرة، أن أكاديمية البحث العلمي حصلت على الشهادة الدولية للاتحاد الأوروبي لجامعة الطفل منذ ثلاثة أيام.وأوضح ممدوح إبراهيم، على هامش كلمته في حفل افتتاح المرحلة الخامسة من برنامج جامعة الطفل، أن المبادرة هدفها اكتشاف المواهب للأطفال من سن 9 سنوات حتى 14 سنة.وقال المنسق العام لبرنامج جامعة الطفل بجامعة القاهرة: "سنبدأ في 3 كليات هي العلوم والآداب والآثار، وسنعمل على مجالات الصحة والطاقة والبيئة وبعض محاضرات العلوم الصحية".وأضاف ممدوح إبراهيم: "قررنا العمل في إجازة آخر العام ونصف العام فقط نظرا لتواجد الطلاب في جامعة القاهرة فتعثر استضافة البرنامج طوال العام".من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن ذكري، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن جامعة القاهرة ترحب ببرنامج جامعة الطفل وتؤمن بأهداف البرنامج.وأضاف الدكتور عبد الرحمن ذكري، على هامش كلمته بافتتاح المرحلة الخامسة من جامعة الطفل، أن هدف البرنامج الخروج من إطار التعليم التقليدي، وجامعة القاهرة تدعم هذا الاتجاه تماشيًا مع فكر جامعة الجيل الثالث.ويشمل البرنامج استضافة حوالي 400 طفل داخل الجامعة لمدة أسبوعين، يمارس خلالهما الأطفال أنشطة ثقافية ورياضية وفنية وترفيهية بجانب الأنشطة التفاعلية، والتي يتعرفون من خلالها على موضوعات مهمة مثل أهمية المياه وكيفية المحافظة عليها، والطاقة وعلم المصريات وموضوعات أخرى تصقل من ثقافتهم وتنمي روح الوطنية والانتماء لديهم.وشهد الافتتاح الدكتور ممدوح إبراهيم، المنسق العام للبرنامج، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ونخبة من الأساتذة والباحثين في كل من جامعة القاهرة وأكاديمية البحث العلمي، إلى جانب 400 طفل وأولياء أمورهم.