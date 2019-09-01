بعد جدل إجازة رأس السنة الهجرية.. تعرف على الاجازات الرسمية لعام 2019 خلال الأشهر المتبقية

العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثاروا تساؤلا عن الاجازات الرسمية لعام 2019 خلال الفترة المتبقية من العام، لاسيما بعد الجدل الذي أثير حول اجازة رأس السنة الهجرية، فما هي مواعيد الاجازات الرسمية لعام 2019؟ هذا ما سنجيب عليه من خلال هذا التقرير، حيث سنتعرف على مواعيد الاجازات الرسمية لعام 2019.



مواعيد الاجازات الرسمية لعام 2019 خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، واحد من أهم الموضوعات التي تهم قراء "صدى البلد"، خاصة بعد الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية، وفي هذا التقرير سترصد لكم بالأيام مواعيد الاجازات الرسمية لعام 2019، خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام الجاري.



الاجازات الرسمية لعام 2019



بالأمس تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية قائلين: "هل غدا إجازة رسمية.. وهل يعتبر الأحد إجازة رسمية؟"، فبحث الكثير بالأمس عن إجابات لهذه التساؤلات، وهو ما حسمته دار الإفتاء المصرية، وذلك حينما أعلنت أمس الأول، الجمعة، أن أمس، السبت، أول أيام شهر المحرم لعام 1441 هجريًا، وأن الجمعة الماضي هو آخر أيام شهر ذي الحجة لعام 1400 هجريًا، وبناء عليه اعتمدت رئاسة مجلس الوزراء، السبت الموافق 31 أغسطس 2019، إجازة رسمية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1952 لسنة 2019.



وفي هذا التقرير سنرصد لكم بالأيام والشهور مواعيد الاجازات الرسمية لعام 2019، خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام الجاري، والتي جاءت على النحو التالي:



إجازات شهر سبتمبر 2019



طبقا للإجازات السنوية الرسمية التي أقرتها الحكومة المصرية لا توجد إجازات رسمية في شهر سبتمبر العام 2019، فيما عدا الإجازات الأسبوعية التي تقرها الدولة يوم الجمعة، ويوم السبت في بعض الهيئات والمصالح الحكومية.



إجازات شهر أكتوبر 2019



في شهر أكتوبر يتحصل المواطنون المصريون على إجازة نصر أكتوبر، وهي التي توافق هذا العام يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، وهي إجازة سنوية رسمية تقرها الدولة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وذلك حينما انتصر الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي في يوم 6 أكتوبر عام 1973.



إجازات شهر نوفمبر 2019



لا توجد في شهر نوفمبر إجازة رسمية غير إجازة المولد النبوي الشريف، والتي ستوافق هذا العام يوم السبت 9 نوفمبر 2019، وفيه يحتفل المصريون بميلاد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق بالميلاد الهجري يوم 12 من ربيع الأول.



إجازات شهر ديسمبر 2019



بينما في شهر ديسمبر لا توجد أي إجازات رسمية لعام 2019، فليس هناك أي مناسبة تمس حياة المصريين تاريخيا في هذا الشهر من هذا العام 2019، وبالتالي لن يحصل المصريون على أي إجازة في هذا الشهر غير الإجازات الرسمية الأسبوعية.