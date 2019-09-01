ضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة الجمعية الزراعية بميت غمر

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بسرقة خزينة الجمعية الزراعية بقرية ميت الفرماوى دائرة مركز شرطة ميت غمر، وبداخلها مبلغ مالى قدره 27 ألفا و300 جنيه "متحصلات بيع أسمدة زراعية"، و3 أختام خاصة بالجمعية.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص– لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة مركز شرطة ميت غمر.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم أنه نظرًا لإقامته بالقرب من مقر الجمعية وعلمه بقيام مسئوليها بالاحتفاظ بمبالغ مالية بخزينتها، خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه الإجرامى، وبتاريخ الواقعة تمكنوا من دخول مقر الجمعية، واستولوا على الخزينة، وقاموا بإخفائها بقطعة أرض زراعية مجاورة لمقر الجمعية دون فتحها تمهيدًا لإحضار آلة لاستخدامها فى كسرها، وتم بإرشادهم ضبط الخزينة مغلقة وبكامل محتوياتها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.