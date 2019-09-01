سياحة المغامرات كنز لا ينضب.. شعبة الطيران: دروب سيناء الأشهر عالميا

سياحة المغامرات كنزا لا ينضب من التجدد والإثارة خاصة فى الدول التى تمتلك الكثير لتقدمة نظرا لتنوع منتجاتها السياحية من دروب صحراوية وجبال و مناطق الغطس والقفز بالمظلات والتاريخ الذى تحتضنة العديد من الاماكن التى تقبع بالصحراء.





تعد سياحة المغامرات قفزة جديدة كمنتج يلاقى إهتمام ملايين السائحين فى العالم لتتقلد منصب الأسرع نمو فى العالم بين نظرائها.





وتتصدر مصر مشهد سياحة المغامرات فى الاعلام الدولى خاصة ان مجلة التايم إختارت درب البحر الاحمر والذى يعد أول مسار للمشى لمسافات طويلة ضمن أفضل 100 وجهة سياحية توصى بزيارتها فى عام 2019 لتصبح مصر واحدة من ابرز دول العالم لهذا النمط السياحى الجديد.





من جانبة قال عماري عبد العظيم رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية السابق أن توجه الشباب نحو سياحة المغامرات أصبح أمرا يدعى للدراسة والتخطيط لنضع رؤية تطوير ذلك المنتج فى مصر.





أكد عمارى فى تصريح ل" صدى البلد " أن البوصلة السياحية تتوجة نحو منتج سياحة المغامرات ولذلك علينا تطوير أنفسنا سريعا لنواكب المتطلبات السياحية العالمية لنحصد شريحتنا العادلة .





تابع رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية السابق أن مصر تمتلك العديد من الدروب الصحراوية وأشهرها عالميا في سيناء حيث انه يبدأ وينتهى عند خليج العقبة مرورا بجبل سانت كاترين بطول ٥٠٠ كم.





ونسرد هنا بعض المقاصد التى تمتلكها مصر لتقضى فيها أوقات الاثارة و المغامرة التى ستخلد فى ذهنك لتقصها عل من حولك من شدة إعجابك بها .





الواحات البحرية





تستطيع ان تخوض مغامرة من نوع خاص داخل الصحراء البيضاء و السوداء لتقوم برحلة سفارى والتزحلق على الرمال والاستمتاع بحفلات الشواء البدوى والعيش داخل " كامب" لتكون تجربة مثيرة.





سيوة





هى العشق الذى يتجلى على عرش سياحة المغامرات تستطيع أن تستمتع برؤية بحر الرمال العظيم و زيارة قلعة شالى التى تحتفظ برونقها و الغطس فى عيونها الدافئة .





جنوب سيناء





تتعد مقاصد محبى المغامرات فى جنوب سيناء أشهرها تسلق الجبال و التجول فى الممرات بنادى واتير قرب عين فرقاطة على طريق نويبع بالإضافة إلى سانت كاترين ويمكنك المبيت ولا ننسى زيارة الوديان وعيون الماء على غرار عين القديرات وواحة فيران والصيد البرى فى بعض المناطق المسموح بها ذلك بالاضافة الى ممارسة أنشطة الغطس فى كثير من المدن أبرزها شرم الشيخ.





البحر الأحمر





يدخل فى مارثون السباق العالمى لينال شهرة واسعة فى ظل اختيار مجلة التايم درب البحر الاحمر والذى يعد أول مسار للمشى لمسافات طويلة ضمن أفضل 100 وجهة سياحية توصى بزيارتها فى عام 2019 وبذلك تكون الوجهة المفضلة لملايين السائحين .



