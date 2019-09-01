حزب الحب العالمي.. سلاح نشطاء المغرب في مواجهة مشاعر الحقد

"بكل الحب هنتكلم عن الحب".. جملة اعتاد الإعلامي أسامة منير على الخروج بها عبر أثير الراديو لمستمعيه، ليتحدث خلال ساعتين على الهواء عن الحب، سعيا منه لبث مشاعر أكثر ألفة ومودة بين المصريين، ونبذ العنف ومشاعر الكره والحقد في المجتمع، ومن برنامج اسامة منير في مصر، خرج حزب في المغرب تحت اسم " حزب الحب العالمي"، في مبادرة لنشطاء مغاربة لنبذ مشاعر العنف والحقد ونشر الحب والمودة في المجتمع المغربي والعالم أجمع.







عبد الكريم سفير، متخصص تربوي في الفلسفة في المغرب، نشأت داخله فكرة حزب الحب، فأطلق مبادرته عبر صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل مبدئي، و دشنها باسم :"حزب الحب"، وتفاعل معه العديد من نشطاء موقع "فيسبوك"، وأقبل الكثيرون على الصفحة، حتى كوّن عبد الكريم قاعدة جماهيري واسعة، تجمعوا تحت اسم " حزب الحب".



خرج حزب الحب من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع، أغسطس الماضي، واجتمع مؤسسوه، وأعلنوا تأسيس حزب الحب العالمي، وقاموا بجمع التوقيعات للمطالبة بتأسيس الحزب بشكل قانوني ليعترف به بشكل رسمي، كحزب أساسي في المغرب يوازي الأحزاب السياسية في الساحة، وعضو فعال في المجتمع المغربي يضم كافة الفئات التي تعبر عنه.



عبد الكريم سفير، متخصص تربوي في الفلسفة في المغرب، نشأت داخله فكرة، فأطلق مبادرته عبر صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل مبدئي، و دشنها باسم :""، وتفاعل معه العديد من نشطاء موقع "فيسبوك"، وأقبل الكثيرون على الصفحة، حتى كوّن عبد الكريم قاعدة جماهيري واسعة، تجمعوا تحت اسم " حزب الحب".خرج حزب الحب من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع، أغسطس الماضي، واجتمع مؤسسوه، وأعلنوا تأسيس، وقاموا بجمع التوقيعات للمطالبة بتأسيس الحزب بشكل قانوني ليعترف به بشكل رسمي، كحزب أساسي في المغرب يوازي الأحزاب السياسية في الساحة، وعضو فعال في المجتمع المغربي يضم كافة الفئات التي تعبر عنه.