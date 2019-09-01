حزب الحب العالمي.. سلاح نشطاء المغرب في مواجهة مشاعر الحقد

"بكل الحب هنتكلم عن الحب".. جملة اعتاد الإعلامي أسامة منير على الخروج بها عبر أثير الراديو لمستمعيه، ليتحدث خلال ساعتين على الهواء عن الحب، سعيا منه لبث مشاعر أكثر ألفة ومودة بين المصريين، ونبذ العنف ومشاعر الكره والحقد في المجتمع، ومن برنامج اسامة منير في مصر، خرج حزب في المغرب تحت اسم " حزب الحب العالمي"، في مبادرة لنشطاء مغاربة لنبذ مشاعر العنف والحقد ونشر الحب والمودة في المجتمع المغربي والعالم أجمع.
عبد الكريم سفير، متخصص تربوي في الفلسفة في المغرب، نشأت داخله فكرة حزب الحب، فأطلق مبادرته عبر صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل مبدئي، و دشنها باسم :"حزب الحب"، وتفاعل معه العديد من نشطاء موقع "فيسبوك"، وأقبل الكثيرون على الصفحة، حتى كوّن عبد الكريم قاعدة جماهيري واسعة، تجمعوا تحت اسم " حزب الحب".
خرج حزب الحب من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع، أغسطس الماضي، واجتمع مؤسسوه، وأعلنوا تأسيس حزب الحب العالمي، وقاموا بجمع التوقيعات للمطالبة بتأسيس الحزب بشكل قانوني ليعترف به بشكل رسمي، كحزب أساسي في المغرب يوازي الأحزاب السياسية في الساحة، وعضو فعال في المجتمع المغربي يضم كافة الفئات التي تعبر عنه.
واتخذ مؤسس حزب الحب العالمي، عبد الكريم سفير، رئيس الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، من وردة "الماركريتا" شعارا للحزب، لدلالتها عن الحب في جميع الثقافات، مشيرا إلى أن العالم أجمع بحاجة ماسة إلى الحب في ظل الحروب والإرهاب والتطرف الذي تشهده بلدان العالم، مما يستوجب إحياء مشاعر الحب مرة أخرى بعد غيابها عن الشعوب.
واجتمع القائمون على حزب الحب العالمي، وتضمن الحزب نشطاء من مختلف الأعمار والتوجهات، فجمع فئات المجتمع المغربي، بهدف إشاعة الحب والعواطف الإيجابية في المجتمع المغربي، و وصل عدد المنضمين للحزب إلى أكثر من 2400 شخص من أنحاء المغرب.
وأكد مؤسس الحزب على أن حزب الحب العالمي مولود جديد بمثابة قيمة مضافة ونوعية إلى جانب القوى الحزبية والسياسية المحبة للخير والعدالة وترسيخ القيم السامية، مشيرا إلى أن الحزب مغربي في طور التأسيس قائم على الفلسفات الإيكولوجية وأخلاق العناية وغيرها.
حزب الحب العالمي و زغردي يا انشراح و لي جاي أكثر من لي راح #هزلت pic.twitter.com/7T21fHxKhd— salim (@SHatime9) August 28, 2019
أثارت فكرة حزب الحب العالمي، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، و سخر المغاربة من فكرة الحزب التي اعتبروها هزلا وليست حقيقة، واستشهدوا بأغنية كوكب الشرق أم كلثوم :" أنت فين والحب فين" ، " حب ايه اللي انت جاي تقول عليه"، وأعربوا أنها بمثابة تمييع للمشهد السياسي المغربي، فيما أيد الكثيرون فكرة الحزب التي تساهم في بث الحب والسلام في الوطن العربي في أشد الوقت الذي يحتاج إليه.
كنت حاسب نكتة و لكن صدق بصح ,تأسس في المغرب حزب الحب العالمي ! pic.twitter.com/BWRevj4bmb— ياسين (@yassinyan) August 23, 2019