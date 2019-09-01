توزيع 497 شنطة مواد غذائية ومساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجا بدلجا



وقدمت مديرية التضامن الاجتماعي مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، و497 شنطة مواد غذائية، بالتعاون عدد من الجمعيات الأهلية.



كما تم تنفيذ ورش رسم وتدريب خط عربي وكروشيه وتشكيل نحاس وفضة ومعرض تربية فنية، وحملات نظافة وتسوية وتمهيد للطرق، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة، وتسيير قوافل طبية وبيطرية وتموينية لخدمة أهالي القرية.



وتضمن يوم الختام تقديم فقرات فنية من الأغاني الوطنية وأغاني الأطفال لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا.



ونفذت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم العديد من الأنشطة الفنية والرياضية والندوات التوعوية، ومهرجان للألعاب الشعبية.



قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة" والذي يستهدف 44 قرية بمراكز المحافظة من الأكثر احتياجا، استهدفت على مدار أسبوع قرية دلجا بمركز ديرمواس، حيث نظمت اللجنة عددا من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية، من خلال مشاركة العديد من الجهات والقطاعات بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.وأضاف المحافظ أن الجهات المشاركة في الفعاليات تواصل تقديم خدماتها وأنشطتها في القرى المستهدفة في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة والتي قوامها الأساسي بناء الإنسان وتعزيز العمل والبناء والتنمية ودمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات.أوضح علي غلاب، رئيس مركز دير مواس، أن الفعاليات التي تم تقديمها تضمنت أنشطة ثقافية ورياضية وعروض فنيه لفرقة أسوان للفنون الشعبية، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية عن المواطنة وقبول الآخر.