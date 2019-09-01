ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 497 شنطة مواد غذائية ومساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجا بدلجا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:44 م
صدى البلد
أيمن رياض
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة" والذي يستهدف 44 قرية بمراكز المحافظة من الأكثر احتياجا، استهدفت على مدار أسبوع قرية دلجا بمركز ديرمواس، حيث نظمت اللجنة عددا من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية، من خلال مشاركة العديد من الجهات والقطاعات بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأضاف المحافظ أن الجهات المشاركة في الفعاليات تواصل تقديم خدماتها وأنشطتها في القرى المستهدفة في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة والتي قوامها الأساسي بناء الإنسان وتعزيز العمل والبناء والتنمية ودمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات.

أوضح علي غلاب، رئيس مركز دير مواس، أن الفعاليات التي تم تقديمها تضمنت أنشطة ثقافية ورياضية وعروض فنيه لفرقة أسوان للفنون الشعبية، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية عن المواطنة وقبول الآخر.

وقدمت مديرية التضامن الاجتماعي مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، و497 شنطة مواد غذائية، بالتعاون عدد من الجمعيات الأهلية.

كما تم تنفيذ ورش رسم وتدريب خط عربي وكروشيه وتشكيل نحاس وفضة ومعرض تربية فنية، وحملات نظافة وتسوية وتمهيد للطرق، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة، وتسيير قوافل طبية وبيطرية وتموينية لخدمة أهالي القرية.

وتضمن يوم الختام تقديم فقرات فنية من الأغاني الوطنية وأغاني الأطفال لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا.

ونفذت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم العديد من الأنشطة الفنية والرياضية والندوات التوعوية، ومهرجان للألعاب الشعبية.
توزيع 497 شنطة مواد غذائية ومساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجا بدلجا
توزيع 497 شنطة مواد غذائية ومساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجا بدلجا
توزيع 497 شنطة مواد غذائية ومساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجا بدلجا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قوافل لجنة المواطنة بالمنيا تصل عزبة الفرن بأبو قرقاص

محافظ المنيا: لجنة المواطنة وقبول الآخر قدمت خدمات لـ39 قرية حتى الآن

لإرساء قيم التسامح.. قوافل لجنة المواطنة بالمنيا تصل إلى قرية زهرة

ندوات فنية وتثقيفية ومنافذ للسلع ضمن قوافل المواطنة بالمنيا

الاثنين المقبل انتهاء فعاليات لجنة المواطنة بمطاي شمال المنيا

المنيا تنفذ برنامج تعزيز المواطنة بـ 44 قرية أكثر احتياجاً

ترشيحاتنا

3 صفقات قوية بين الزمالك والمصري خلال ساعات.. تعرف على التفاصيل

تراجع الدينار الكويتى.. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 1-9-2019

اغتصبتها وهى مغمى عليها .. قاتل طفلة المنشأة: خنقتها ببنطلونها ودغدغت دماغها بقالب طوب خوفا من الفضيحة

اخبارالرياضة.. فرصة الخطيب الأخيرة.. أزمة صلاح وماني.. حفلة على رانيا علواني

بابا الفاتيكان ينجو من حادث خطير

65 % من المشاهد غير حقيقية.. مصمم جرافيك يفجر مفاجأة عن فيلم الممر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تيشيرت مكشوف الصدر.. مى عز الدين في أحدث ظهور لها

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تبهر جمهورها بـ نيولوك

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تتألق وتبرز أنوثتها