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رياضة

سبب تعادل برشلونة مع اوساسونا في ثاني مباراة خارج الديار.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:22 م
فريق برشلونة
فريق برشلونة
محمد السعيد
واصل فريق برشلونة نزيف النقاط في الدوري الإسباني، بتعادله أمام أوساسونا، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الإسباني.

بدأ برشلونة اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن ، خط الدفاع: سميدو - بيكيه - لينجليت - ألبا، خط الوسط: بوسكيتس -دي يونج - سيرجيو روبرتو، خط الهجوم: رافيينا - بيريز - جريزمان.

بدأ أوساسونا صاحب الأرض والجمهور المباراة ضاغطا، ونجح في تسجيل أول أهداف اللقاء عن طريق موراليس في الدقيقة السابعة من عمرو المباراة.

افقتقد برشلونة لحقلة الوصل بين الدفاع والهجوم في الشوط الأول، نتيجية غياب ليونيل ميسي، مما اضطر جريزمان للنزول إلا منتصف الملعب لاستلام وتسلم الكرة نتيجية الدعم الهجومي الضعيف من قبل خط الوسط.

مع بداية الشوط الثاني نجح برشلونة في إدارك عن طريق البديل أنسو فاتو، الذي وضع الشباك برأسهه في مرمى أوساسونا.

واصل برشلونة انتفاضته القوية في الشوط الثاني، وسجل هدفه الثاني عن طريق تسديدة قوية من آرثر ميلو من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة من مرى حارس أوساسونا في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

عاد أوساسونا للضغط مرة آخرى ونجح في إحرز هدف التعادل في الدقيقة 81، عن طريق روبيرتو توريس من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل فقد برشلونة 5 نقاط في 3 مباريات خاضهم في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 3 نقاط، بينما صعد أساسونا للمركز الخامس بـ 4 نقاط.

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