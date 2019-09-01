كيم كارداشيان تكشف موقفها من الانجاب مجددا بعد طفلها الرابع

حسمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الأمر حول التساؤلات عن رغبتها في الانجاب مجددًا بعد طفلها Pslam الذي أنجبته عن طريق الام البديلة، من خلال الاجابة عن سؤال احد متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وأجابت كيم كارداشيان على السؤال قائلة :" أنا احب ابنائي الاربعة كثيرًا ولكن لا يمكنني الانجاب لان كل منهم يريد اهتمام وانا مشغولة للغاية".



وحصلت كيم مؤخرا على تعويض كبير بقيمة 2.7 مليون دولار من دار أزياء بسبب استخدام الدار لاسمها في التسويق لأزياء لم ترتديها كارداشيان، حسبما ذكرت صحف إنجليزية.



وكانت كيم كارداشيان قد استقبلت في شهر مايو الماضي طفلها الرابع Psalm عن طريق الأم البديلة، وهو ثاني طفل لها يلد بهذه الطريقة بعد ابنتها شيكاغو بسبب عدم قدرتها على الإنجاب بعد تعرضها لنزيف في الرحم خلال ولادة طفلها الثاني سانت في 2015.

