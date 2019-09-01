حأدمن الكبدة الاسكندرانى .. ندى بسيونى برفقة فريق عمل مسرحية حمام الست

نشرت الفنانة ندى بسيونى، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة تجمعها بفريق عمل مسرحية حمام الست.



وعلقت ندى بسيونى، على الصورة: "شكلي كده حأدمن الكبده الاسكندراني .. مع اجمل اصحاب وفريق عمل (حمام الست) النجوم.



وتفاعل العديد من متابعى ندى بسيونى مع الصورة معلقين:

ياسلام..فكرتينى بايام زمان

الف هنا ياقمر انتى

منورين اسكندرية

بتكلى كبدة معقولة



و حمام الست" مأخوذ عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.



العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تاجر آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.