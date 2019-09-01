القوى العاملة: 429.3 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 254 ألف عامل بـ 1281 منشأة

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي تقريرًا بشأن أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019، حيث بلغ إجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت وعدد المستفيدين منذ بدء نشاط الصندوق من يونيو 2002 حتي 30 يونيو 2019، نحو 429.3 مليون جنيه، وبلغ المستفيدين منها 254 ألفا و681 عاملا ، يعملون في 1281 منشأة.





وأوضحت وزارة القوى العاملة ، أن المستفيدين من هذه الإعانات علي مستوي القطاع السياحي 173 ألفا و531 عاملا، بقيمة إعانات بلغت 169.4 مليون جنيه ، وقطاع استصلاح الأراضي 9 ألاف و536 عاملا، بقيمة إعانات 41.9 مليون جنيه ، وقطاع النسيج 26 ألفا و544 عاملا ، بقيمة إعانات 106.6 ملايين جنيه ، والمنصرف علي قطاعات أخري متنوعة علي 45 ألفا و70 عاملا، بقيمة 111.4 مليون جنيه.



