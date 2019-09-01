فعاليات متنوعة بمواقع فرع ثقافة الدقهلية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الدقهلية، حيث احتفل قصر ثقافة نعمان عاشور باليوم العالمي للشباب بمحاضرة ألقاها عبد العال عبد الرحيم، أوضح خلالها أن اليوم العالمي للشباب هو يوم 12 اغسطس من كل عام، نظمته الأمم المتحدة بهدف الاحتفاظ بحق الشباب ومعرفة ما يدور من أفكار حول طموحاتهم.



ونظمت مكتبة أتميدة محاضرة ضمن خطة التوعية للتصدي لنوبات تلوث الهواء، تناولت ما يطلق عليه السحابة السوداء وأسباب تكونها الناتج عن حرق قش الأرز وذلك بعد موسم حصاد اﻻرز، وكيفية التخلص من القش عن طريق كبس القش واستخدامه فى عمل اﻻخشاب والورق وصناعة العلف.



ونظم نادي أدب بيت ثقافة دكرنس ضمن أنشطة نوادي الأدب ورشة عمل عن النقد الأدبي التأثيري وعلاقته بتطور الحركة الادبية وتنميتها، أدارت الورشة الشاعرة شيرين عرفات، بدأت اللقاء بتعريف النقد الأدبي وأكثر كتاب النقد الأدبي تأثيرا فى الساحة الأدبية، وأظهرت علاقة النقد وتأثيره على تجويد العمل الأدبي وتنمية الحركة الأدبية وتطورها السريع عبر النشر الرقمي والنقد الرقمي، كما عقد نادي أدب قصر ثقافة نعمان عاشور أمسية أدبية حول شعر الشباب وأعمالهم الأدبية وكيفية توجيه الكتاب الشباب علي طريقة الاطلاع والتذوق، كذلك عقد قصر ثقافة ميت الفرماوي لقاء شعري حول بحور الشعر وأهمية القافية، نفذه الشاعر السيد خليل، عرف بحر الشعر على أنه وزن خاص يعمل على تنظيم أبيات القصيدة، وعدد هذه البحور ستة عشر بحرًا وتُقسم بحور الشعر العربي إلى قسمين، وهي البحور الممزوجة والبحور الصافية.



وأقام قصر ثقافة الطفل اليوم الثقافي الأسبوعي للأطفال، كذلك تضمن نشاط نادي الأدب الذى تم خلاله مناقشة الأعمال الادبية للأعضاء ونبذه عن الشعر الغنائي، إشراف الشاعرة رشا الفوال، وأعقبها بروفة لكورال الطفل تدريب المايسترو ممدوح الإسكندراني.



واستمرت فعاليات برنامج يلا نمثل ونقرأ الشعر بقصور ثقافة "الطفل، نعمان عاشور، نجيب سرور، البرامون، ميت الفرماوي، منية النصر"، وبيوت ثقافة "طلخا، السنبلاوين، علي مبارك، دكرنس، بلقاس، شربين، المطرية، بنى عبيد، الدروتين، المقاطعة، بداوي، أجا، البصراط، الجمالية، أويش الحجر"، ومكتبات "بسنديلة، العيادية، اللاوندى، الجوابر، أتميدة، كفر بهيدة، رأس الخليج، تمي الأمديد، دماص، سنتماي، حسن طوبار، أبو قراميط، كفر غنام".