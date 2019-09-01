تحرير 142 محضر إشغال طريق و90 مخالفة في حملة مكبرة بسمالوط

شنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا حملة مكبرة لضبط الأسواق وحماية المستهلك بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية ، تنفيذًا لتعليمات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بهدف تشديد الرقابة علي الأسواق و المحلات التجارية والمجازر والمخابز البلدية والتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين المنظمة لذلك وردع المخالفين .



قال مدحت القاضى رئيس المركز ،إن الحملة أسفرت عن تحرير 142 محضر إشغال طريق و90 مخالفة تموينية حيث تم تحرير24 مخالفة لضبط أدوية ومحاليل مجهولة المصدر و مستحضرات تجميل غير مرخصة وعدم وجود فواتير ، وتحرير مخالفتين لمحلات جزارة لضبط 4.5 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و 14 مخالفة لمحلات تجارية لبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير ٥٠ مخالفة تموينية لمخابز بلدية تنوعت ما بين (نقص وزن -مواصفات -عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل - نظافة -عدم إعطاء بون - توقف بدون إذن) .



وأضاف رئيس المركز، أن تنفيذ هذه الحملات تتم بشكل مستمر ودوري لإزالة كافة المخالفات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدي لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

