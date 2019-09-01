ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 142 محضر إشغال طريق و90 مخالفة في حملة مكبرة بسمالوط

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:46 م
صدى البلد
أيمن رياض
شنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا حملة مكبرة لضبط الأسواق وحماية المستهلك بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية ، تنفيذًا لتعليمات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بهدف تشديد الرقابة علي الأسواق و المحلات التجارية والمجازر والمخابز البلدية والتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين المنظمة لذلك وردع المخالفين .

قال مدحت القاضى رئيس المركز ،إن الحملة أسفرت عن تحرير 142 محضر إشغال طريق و90 مخالفة تموينية حيث تم تحرير24 مخالفة لضبط أدوية ومحاليل مجهولة المصدر و مستحضرات تجميل غير مرخصة وعدم وجود فواتير ، وتحرير مخالفتين لمحلات جزارة لضبط 4.5 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و 14 مخالفة لمحلات تجارية لبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير ٥٠ مخالفة تموينية لمخابز بلدية تنوعت ما بين (نقص وزن -مواصفات -عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل - نظافة -عدم إعطاء بون - توقف بدون إذن) .

وأضاف رئيس المركز، أن تنفيذ هذه الحملات تتم بشكل مستمر ودوري لإزالة كافة المخالفات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدي لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
تحرير 142 محضر إشغال طريق و90 مخالفة في حملة مكبرة بسمالوط
تحرير 142 محضر إشغال طريق و90 مخالفة في حملة مكبرة بسمالوط

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرير 89 محضرا تموينيا في حملة مكبرة بالمنوفية

ضبط 7.5 طن دقيق بلدى مدعم قبل تهريبه بالبحيرة .. صور

ترشيحاتنا

65 % من المشاهد غير حقيقية.. مصمم جرافيك يفجر مفاجأة عن فيلم الممر.. فيديو

لا تستسلم أبدا.. سيد قشطة ينقذ جاموسا وحشيا من فم تمساح.. فيديو

بابا الفاتيكان ينجو من حادث خطير

عماد متعب يوجه رسالة لزوجته يارا نعوم

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 1- 9 - 2019.. فيديو

سقوط المنتقبة زعيمة عصابة سرقة التوك توك في الشرقية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تيشيرت مكشوف الصدر.. مى عز الدين في أحدث ظهور لها

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تبهر جمهورها بـ نيولوك

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تتألق وتبرز أنوثتها