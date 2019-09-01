ضبط توك توك مخالف.. محافظ أسوان يكافئ أمين شرطة .. صور

قدم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مكافأة مالية لأمين الشرطة محمد ثابت تقديرًا لتفانيه فى أدائه لواجباته وعمله وخاصة أنه تعرض للإصابة أثناء مطاردته لعربة توك توك لا تحمل لوحة معدنية حاول سائقها الهروب من تمركز أمنى بطريق السادات أمام إستاد أسوان الرياضى مما أدى لإنقلاب التوكتوك والقبض على السائق مع إصابة أمين الشرطة بجانب إصابة الطفل يوسف عبد الكريم الذى تصادف وجوده أثناء المطاردة .





وهو المشهد الذى حدث أمام محافظ أسوان خلال مروره فى نفس التوقيت بجانب التمركز الأمنى ليلقى سرعة تحرك وتصرف أمين الشرطة إشادة المحافظ والذى قام عقب ذلك بزيارته للاطمئنان عليه وأيضًا على الطفل يوسف بمستشفى أسوان الجامعى حيث أجريت لهما الإسعافات الأولية والعلاج اللازم و بعد تماثلهم للشفاء تم خروجهم من المستشفى صباح اليوم .





وأكد اللواء أحمد إبراهيم أنه تم التنسيق مع مدير أمن أسوان اللواء محمد عمارة لسرعة إعادة الانضباط للشارع الأسوانى بإعطاء توجيهات مشددة لإدارة المرور بمنع دخول مركبات التوكتوك للشوارع الرئيسية على أن تبدأ هذه الإجراءات بطريقى السادات والمطار ثم باقى الشوارع الأخرى مرحليًا مع تحديد خطوط سير لها داخل الشوارع الداخلية والفرعية والمناطق السكنية التى لا توجد بها خطوط سير لسيارات السرفيس .



