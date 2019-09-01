ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منحة من الجامعة الألمانية لاثنين من أوائل الثانوية العامة في الوادي الجديد

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:45 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
اعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه تم تسليم منحة الجامعة الألمانية بالقاهرة ، لأبناء المحافظة الذين تم قبولهم بالمنحة، وهم كريم عماد( الأول علمي رياضة) والطالبة لميس أيمن آدم (الثاني علمي رياضة)، وذلك بحضور الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس الأمناء .

وأوضح محمد الزملوط ، أن المحافظة لا تزال تبحث إضافة مزيد من المنح بالجامعات المصرية لأبنائها، بالإضافة إلى المنح التي تم توفيرها ومنها 10 منح بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا و3 منح بجامعة أكتوبر و2 بالجامعة اليابانية وجاري التنسيق مع جامعة حورس بخصوص 26 منحة مختلفة.

وقال إن المحافظة نجحت العام الماضى فى توفير أكثر من 100 منحة متنوعة بالجامعات الأجنبية والخاصة لأبناء الوادى الجديد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توفير 20 منحة دراسية بالجامعات الأجنبية لأبناء الوادى الجديد

72 منحة دراسية بـ الجامعات لـ طلاب الثانوية العامة فى جنوب سيناء

آداب الوادي الجديد تبدأ تنفيذ دورات لغة إنجليزية للمتقدمين للمنح الأجنبية

تشمل مصروفا شهريا وإقامة.. منح مجانية من الجامعة الألمانية لأوائل الثانوية العامة بالوادى الجديد

الوادى الجديد تعلن عن منح دراسية لطلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

مراسم مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت في ختام زيارة استمرت يومين.. بث مباشر

شاهد | مراسم مغادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت في ختام زيارته

السيسي يوجه الشكر لدولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا على احتضان الجالية المصرية بالبلاد

ماذا ينتظر فايلر عند قدومه للأهلي؟

في حديث ودي .. محمد صلاح يحسم الجدل حول خلافه مع ساديو مانى

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: برنامجي مدته ساعة ونصف وصدى البلد تحترم قرارات الأعلى للإعلام..رانيا علواني بعد مشادات تويتر: معرفش المدرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تيشيرت مكشوف الصدر.. مى عز الدين في أحدث ظهور لها

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تبهر جمهورها بـ نيولوك

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تتألق وتبرز أنوثتها