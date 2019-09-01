منحة من الجامعة الألمانية لاثنين من أوائل الثانوية العامة في الوادي الجديد

اعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه تم تسليم منحة الجامعة الألمانية بالقاهرة ، لأبناء المحافظة الذين تم قبولهم بالمنحة، وهم كريم عماد( الأول علمي رياضة) والطالبة لميس أيمن آدم (الثاني علمي رياضة )، وذلك بحضور الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس الأمناء .





وأوضح محمد الزملوط ، أن المحافظة لا تزال تبحث إضافة مزيد من المنح بالجامعات المصرية لأبنائها، بالإضافة إلى المنح التي تم توفيرها ومنها 10 منح بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا و3 منح بجامعة أكتوبر و2 بالجامعة اليابانية وجاري التنسيق مع جامعة حورس بخصوص 26 منحة مختلفة.



