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24 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:48 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الأحد، بلغ 24 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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