افتتاح منتدى التأهيل المهني لطلاب كلية الصيدلة بطنطا.. صور

افتتح الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا ، اليوم الأحد ، فعاليات منتدى التأهيل المهني لطلاب كلية الصيدلة لسوق العمل، بمشاركة الدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية ، ووكلاء الكلية.





وأكد الدكتور مجدي سبع على أهمية المنتدى في تقليل الفجوة بين المحتوى الأكاديمي وسوق العمل، وتوضيح الفرق بين الدراسة والتطبيق ، وتنمية خبرة الطلاب في مجال الصيدليات وشركات الأدوية لمواجهة التحديات والصعوبات التي قد تواجههم في سوق العمل.



