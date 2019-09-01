ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح منتدى التأهيل المهني لطلاب كلية الصيدلة بطنطا.. صور

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:28 م
منتدى التأهيل المهني
منتدى التأهيل المهني
أحمد على
افتتح الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا ، اليوم الأحد ، فعاليات منتدى التأهيل المهني لطلاب كلية الصيدلة لسوق العمل، بمشاركة الدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية ، ووكلاء الكلية.

وأكد الدكتور مجدي سبع على أهمية المنتدى في تقليل الفجوة بين المحتوى الأكاديمي وسوق العمل، وتوضيح الفرق بين الدراسة والتطبيق ، وتنمية خبرة الطلاب في مجال الصيدليات وشركات الأدوية لمواجهة التحديات والصعوبات التي قد تواجههم في سوق العمل.

من جانبها،نوهت الدكتورة نهلة العشماوي إلى أن البرنامج ينعقد بالتعاون مع الجمعية المصرية لطلبة الصيدلة "EPSF"على مدار 5 أيام بمقر الكلية بهدف إحداث طفرة نوعية في مهنة الصيدلة من خلال إعداد كوادر في مجالات المهنة المختلفة، والربط بين الجانب الأكاديمي والعلمي بالجانب التطبيقي، والتأقلم السريع مع متطلبات سوق العمل.
افتتاح منتدى التأهيل المهني لطلاب كلية الصيدلة بطنطا.. صور
افتتاح منتدى التأهيل المهني لطلاب كلية الصيدلة بطنطا.. صور
افتتاح منتدى التأهيل المهني لطلاب كلية الصيدلة بطنطا.. صور
افتتاح منتدى التأهيل المهني لطلاب كلية الصيدلة بطنطا.. صور
افتتاح منتدى التأهيل المهني لطلاب كلية الصيدلة بطنطا.. صور

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يحسم تولى حسن شحاتة وميدو تدريب منتخب مصر

السيسي يوجه الشكر لدولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا على احتضان الجالية المصرية بالبلاد

شوبير يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مدرب منتخب مصر الجديد

عماد متعب يوجه رسالة لزوجته يارا نعوم

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تتألق وتبرز أنوثتها

ضبط طالب أعلن على فيس بوك قدرته على رفع درجات امتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تبهر جمهورها بـ نيولوك

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تتألق وتبرز أنوثتها

جاكيت جينز وتنورة ذهبي.. وعد السعودية في أحدث جلسة تصوير